TOKİ Konya Ardıçlı konut satışı için başvuru dönemi başladı

TOKİ, Konya Selçuklu Ardıçlı'da bin 57 konut projesinde yer alan, 2+1 nitelikli 131 adet, 3+1 nitelikli 39 adet olmak üzere toplam 170 adet konut satışa sundu.

29.03.2021 - 14:56

TOKİ Konya Ardıçlı konut satışı için başvuru dönemi başladı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Konya Selçuklu Ardıçlı'da 170 konutu satışa sundu.

TOKİ'den yapılan açıklamada, 

"Konya Selçuklu Ardıçlı 1057 adet konut projesinde yer alan 2+1 nitelikli 131 adet, 3+1 nitelikli 39 adet olmak üzere toplam 170 adet konut kuralı satış yöntemiyle 29 Mart – 02 Nisan 2021 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş’nin Konya ilindeki yetkili şubeleri kanalı ile satışa sunulmuştur.

Satışa sunulan 170 adet konut sayısından daha  fazla  başvuru olması halinde 08 Nisan 2021 tarihinde Noter huzurunda “ Konut Alma Hakkı  ve Belirleme Kurası” çekilişi yapılacaktır" denildi. 

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