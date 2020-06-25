TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? (TOKİ Ardahan, Kars isim listesi)

TOKİ konutları için yapılan kura çekilişi ve sonuçları sosyal medyadan canllı olarak yayınlanıyor. Bugün gerçekleşen ilk kura çekilişi, saat 10.00'da yapılan Ardahan, Merkez çekilişi oldu. Ardahan, Göle ilçesinin kurasının ardından Kars, Merkez çekilişi gerçekleştirilecek.

ntv.com.tr 25.06.2020 - 14:42 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 14:46

TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? (TOKİ Ardahan, Kars isim listesi)

İlişkili Haberler

Konut fiyat endeksi "düşük faiz" desteği ile yükseldi

Konut fiyat endeksi "düşük faiz" desteği ile yükseldi

TOKİ, Bursa'da 167 konutu satışa sunuyor

TOKİ, Bursa'da 167 konutu satışa sunuyor

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Ardahan Merkez, Göle ve Kars, Merkez çekilişleri gerçekleşiyor.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor.

Corona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.

Toki Ardahan Göle kura sonuçları saat 13:00'da başladı.

TOKİ Ardahan, Göle kura çekilişini izlemek için tıklayınız.

KONUTTA İKİ YIL SONRA BİR İLK

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...