TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? (TOKİ Ardahan, Kars isim listesi)

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Ardahan Merkez, Göle ve Kars, Merkez çekilişleri gerçekleşiyor.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor.

Corona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.

Toki Ardahan Göle kura sonuçları saat 13:00'da başladı.

🏡 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizin kuraları devam ediyor.



📢 Yarın (25.06.2020 Perşembe) Ardahan Merkez, Göle ve Kars Merkez projelerimizin kurası yapılacak.



📡 Kuraları Twitter, Facebook, YouTube ve İnstagram sayfalarımızdan canlı izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/OOAF1P1wie — TOKİ (@Toki_Kurumsal) June 24, 2020

TOKİ Ardahan, Göle kura çekilişini izlemek için tıklayınız.

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