TOKİ'den hiç evi olmayan dar ve orta gelirliler için ucuza konut müjdesi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) yapılan yazılı açıklamada, TOKİ Başkanı Ergün Turan, inşasına başlanan 1356 sosyal konutun dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlara dönük projelendirildiğini belirtti. TOKİ Başkanı Ergün Turan, iki etapta yer alan konutlara ilişkin başvuruların 18 Haziran Pazartesi itibariyle başlayacağını açıkladı.



'KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI'



18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak olan başvurular sonunda 11-12 Temmuzda yapılacak kura çekilişi ile ev sahiplerinin belli olacağını belirten Turan, 198 bin TL’den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğünün 961 TL'den başlayacağını söyledi. 934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını vurgulayan Turan, Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz dedi.

AYLIK TAKSİT 961 LİRA

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlar için yıllardır ’dost eli’ yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Turan, "İstanbul Silivri'deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Bin 356 konutumuz için talep toplamaya başladık. Projemiz içerisinde yer alan 2+1 nitelikte 934 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunacağız. Konutlarımız alt gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Vatandaşlarımız 198 bin TL ve 961 TL taksitle konut sahibi olabilecek diye konuştu.

TOKİ Silivri konutları yatay mimari ile mahalle konseptinde olacak.

EMEKLİYE 240 AY VADE 700 LİRA TAKSİT



Emeklilere dönük ’İkinci Bahar’ kampanyası ile konut projelerinde emekliler için yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını vurgulayan Turan, "2015 yılında aldığımız bir kararla hemen hemen bütün projelerimizde yüzde 25 kontenjanı hiç ev sahibi olmayan emekli büyüklerimize sunmaya başladık. Emekli vatandaşlarımız 240 aya varan vade imkanıyla konut sahibi olmaya başladı. 2017 yılında 15 binin üzerinde konutu hiç ev sahibi olmayan emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu yılda emekli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaya devam ediyoruz. Silivri projemizde de alt gelir grubuna yönelik satışa sunacağımız 934 konutumuzda yüzde 25 oranında 234 konutumuzu emekli vatandaşlarımıza vereceğiz. Emekli büyüklerimiz satışa sunacağımız konutlara 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler ifadelerini kullandı.



Emekli vatandaşların yanı sıra engelliler, şehit aileleri ve malullerine de özel kontenjan ayırdıklarını belirten Turan, alt gelir grubunda satışa sunulan 47 konut ile orta gelir grubunda yer alan 22 konutu engelli vatandaşlara ayırdıklarını söyledi. Turan ayrıca, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkının da tanındığını belirtti.

YIL SONUNA DEK 22 BİN KONUT TESLİMİ