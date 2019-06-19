Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projeleriyle herhangi bir kar amacı gütmeden dar gelirli aileleri ev sahibi yaptıklarını ifade etti.



Ekonomi ve istihdama da çok yüksek oranda katkı sunduklarını vurgulayan Bulut, "Bu yıl tüm projeler için 16 milyar liralık kaynak oluşturduk ve yılın ilk 5 ayında 5 milyar lira hak ediş ödemesi yaptık" dedi.



TOKİ'nin dolaylı olarak 250 alt sektörü desteklediğini aktaran Bulut, "Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor. Mevcut 287 şantiyeye 140 yeni şantiye daha ekleyeceğiz, yaratılacak istihdamla yaklaşık 120 bin kişiye iş imkanı sunacağız" açıklamasını yaptı.



3,5 MİLYON VATANDAŞ KONUT SAHİBİ OLDU



TOKİ Başkanı Bulut, 16 yılda 843 bin 546 konut rakamına ulaşarak 3,5 milyon vatandaşı 15-20 yıl vadelerle konut sahibi yaptıklarını dile getirdi.



Son 16 yıl içinde TOKİ tarafından yaklaşık 160 milyar liralık yatırım yapıldığını açıklayan Bulut, TOKİ'nin gelecek dönemde sosyal konut dışında üretim yapmama kararı aldığını anımsattı.



5 Mart'ta başlatılan "50 Bin Sosyal Konut Projesi" başvurularının 19 Nisan'da tamamladığını, kura çekimlerine başladıklarını söylen Bulut, "Kura çekimlerini 21 Ağustos'a kadar tamamlayacağız. Bugün itibariyle 34 projede 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamladık. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlandı ve inşaatları başlama aşamasına geldi. 8 projede ise 1686 konutumuz ihale sürecine girdi" açıklamasında bulundu.



İSTANBUL'A 10 BİN YENİ SOSYAL KONUT



Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.



Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.