TOKİ'nin "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde kura çekimleri törensiz yapılacak

TOKİ, "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini koronavirüs ile mücadele kapsamında iptal etti. Kura çekimleri, tören yapılmadan noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı 13.03.2020 - 12:02 | Son Güncelleme : 13.03.2020 - 12:05

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan açıklamada, küresel bir salgın haline gelen corona virüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki kura törenlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılacak

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Kura takviminin değiştirilmediği aktarılan açıklamada, kuraların aynı tarihlerde noter huzurunda yapılacağı ve TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacağı kaydedildi. 

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