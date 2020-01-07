TOKİ'nin ucuz konut kampanyasına 10 kat talep geldi (Son başvuru tarihi: 15 Ocak)

TOKİ'nin dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına büyük ilgi var. İlk 3 günde 130 bin başvurunun geldiği kampanyaya ilgi daha da büyüdü. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre başvuruların haftaya çarşamba (15 Ocak) sona ereceği konutlar için gelen talep 1 milyona yaklaştı.

Dün saat 17.00 itibarıyla Ziraat Bankası üzerinden başvuru sayısı 970 bin 788 oldu.

Banka ya da e-devlet üzerinden konut almak için başvuru yapan vatandaşların 661 bin 80'i başvuru ücretini yatırdı. Toplam başvuruların yüzde 60'ının ise e-devlet üzerinden yapıldığı öğrenildi.

2+1 ve 3+1 EVLER 75-100 METREKARE



Üç hafta önce başlanan başvuru süresince toplam 524 milyon 50 bin lira bedel yatırıldı. Vatandaş yatay mimari anlayışla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 daireler için gelen talep 273 bin 740 olurken, 388 bin 61 kişi tercihini 3+1 evden yana kullandı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. Dairelerin şerefiyeleri de netleştikten sonra kura çekimi yapılacak.

EN DÜŞÜK TAKSİT 894 LİRA

2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli alınacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.



NTV TOKİ'NİN ÖRNEK DAİRESİNDE

TOKİ KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI



Sosyal konut projesine başvura vatandaşlarda aranana şartlar şunlar:

T.C. vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak.

TOKİ'den konut satın almamış olması ve Toplu konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak.

Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL'nın üstünde olmamak.

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak.