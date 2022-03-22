TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası başladı (Başvurular ne zaman başlıyor, şartları ne?)

TOKİ, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Borcunu kapatmak ya da en az yüzde 25'ini ödemek isteyenlere yüzde 22 indirim uygulanacak. Bugün başlayan başvurular 19 Nisan'da sona erecek.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 06:59

TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası başladı (Başvurular ne zaman başlıyor, şartları ne?)

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Toplu  İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl düzenlediği indirim kampanyası başlıyor.

Kampanyadan, taksitleri en geç 2020 sonu itibarıyla başlayan konut ve iş yeri sahipleri yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyaya dahil olmayacak.

TOKİ'DEN YÜZDE 22 İNDİRİM

kampanyasından borcunun tamamını kapatmayacaklar da faydalanabilecek.

Borcun en az yüzde 25'inin peşin ödenmesi durumunda da yüzde 22 indirim uygulanacak.

Kampanyaya katılacakların, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da olmamalı.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 19 NİSAN

İsteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kampanyaya başvurular 19 Nisan'da sona erecek.

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