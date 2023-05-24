TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru için son günler: Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları için süreç devam ediyor. 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

BAŞVURU TARİHLERİ Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak. Başvurular 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILACAK? Mülk sahibi e-devlet üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda gelir şartı aranmayacak. Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek. Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacaktır.