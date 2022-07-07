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Tomya Kripto Para Borsası'nın Genel Müdür Yardımcısı Ece Pulaş oldu

Finans sektörünün deneyimli isimlerinden Ece Pulaş, 7 Temmuz itibarıyla Tomya Kripto Para Borsası'nın Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Haberler 07.07.2022 - 16:59

Tomya Kripto Para Borsası'nın Genel Müdür Yardımcısı Ece Pulaş oldu

Marmara Üniversitesi'nin Bölümü'nden mezun olan Ece Pulaş, 2006 yılında başladığı kariyerinde, sermaye piyasalarına aracılık eden Turkish Yatırım ve Işık Menkul Değerler gibi önemli kurumlarda görev aldı.

Satış Müdürü, CFO ve Genel Müdür Yardımcısı gibi önemli pozisyonlarda başarılı çalışmalara imza attı. Finans sektörünün yanı sıra, Türkiye ve dünya borsaları, forex borsası ve kripto para borsalarında fon yönetimi alanında görev yaptı.

Uzun yıllar finans sektörünün mutfağında yer alan Ece Pulaş, aynı zamanda Bloomberg HT, CNN Türk ve TV100 gibi kanallarda yorumcu kimliğiyle de öne çıktı.

Hem kendi programını sunan hem de finans yorumculuğu yapan Ece Pulaş, Ekonomist, Global, Para gibi dergilerde köşe yazılarıyla yer aldı.

2016 yılında İtalya ve Balkanlarda kripto para madenciliği üzerine merkezler açan Ece Pulaş, kripto para şirketlerine uluslararası düzeyde danışmanlık hizmeti verdi.

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