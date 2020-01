Toplumsal cinsiyet eşitliği 'Awen for Us’la yaygınlaşacak (Sosyal mesajlarını tasarım ürünleriyle veriyor)

Kurumsal sosyal sorumluluk danışmanı ve öğretim görevlisi Dr. Aylin Löle tarafından hayata geçirilen sosyal girişim ‘Awen for Us’ toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak ve bunu kalıcı bir kültüre dönüştürmek için yola çıktı. Awen for Us çatısı altında başta kurumsal şirketler ve kamu olmak üzere, her kademede çalışana temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilerek, bu alanda bir bilinç yaratılması öngörülürken, tasarım ürünleriyle de bu alandaki mesajların günlük hayatın içinde görünür kılınması hedefleniyor.

Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda karnesinin zayıf olduğunu belirten Dr. Löle, şöyle devam ediyor: “Türkiye, kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi kriterlerine göre hazırlanan 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde 153 ülke arasında 130’uncu oldu. Bu tablodan hareketle Awen for Us, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin yaygınlaşması ve bu bilincin kalıcı bir kültüre dönüşmesi için çalışıyor.”

'AWEN' İLHAMIN UYANIŞI ANLAMINA GELİYOR

Dr. Aylin Löle

Uzun yıllardır sosyal sorumluluk konusunda Türkiye’den Kosova’ya Kuveyt’ten Senegal’e kadar farklı ülkelerdeki şirketlere danışmanlık yapan Dr. Löle, “Awen, bir Kelt sembolü. Kadın ve erkek enerjisi arasındaki dengeyi sembolize ediyor. Kelt dili ve Bretonca'da ilhamın uyanışı anlamına geliyor. O yüzden Awen hepimiz için, toplumsal cinsiyet eşitliği için, uyanış ve hayatın her alanında denge için yola çıktı” diyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi başta olmak üzere Türkiye’de bu alanda çalışan akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir eğitim havuzu oluşturduklarını belirten Dr. Löle, “Bu alanda hem çalışanlarını hem paydaşlarını hem de kamuoyunda fark yaratmak isteyen başta kurumsal şirketleri, konunun uzmanı eğitimcilerle buluşturuyoruz. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hakkında Temel Bilgilerin yanı sıra Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Anlamak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Normatif Çerçeveler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Emeği ve İstihdamı, Sektörel Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İşyeri Oluşturmak başlıkları altında şirketleri ve çalışanları bilgilendiriyor, bu anlamda kalıcı bir kültür inşa etmeye katkıda bulunmaya çalışıyoruz.”



KADINLARIN EV İŞİ YAPMASI BİR TOPLUMSAL ROL

Tişörtten, bez çantaya Awen for Us'ın sosyal eşitlik mesajları topluma yayılıyor.

“Sadece eşitlik” mottosuyla yola çıkan Awen for Us’ın cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının arasındaki farkı da öğretmek ve bu alanda doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi misyonunda olduğunu anlatan Dr. Löle, “Cinsiyet, doğuştan gelen biyolojik özellikleri içeren bir terim olarak tanımlanıyor. Toplumsal cinsiyet ise sonradan öğrenilen ve cinsiyete toplum tarafından biçilen rol, sorumluluk ve davranış beklentilerini kapsayan bir terim olarak kabul ediliyor. Kadınların ev işleriyle ilgilenmesi ya da çocuk bakımını üstlenmesi gibi beklentiler, cinsiyet değil, toplumsal cinsiyetle bağdaştırılan kavramlar olarak gösteriliyor. Bu alanda yapılan çalışmalara göre, eşitliğin sağlanabilmesi, cinsiyetlere biçilen toplumsal rollerin değiştirilmesi ve eşitlenmesini de içeriyor” diye konuşuyor.

Sadece günlük hayatta değil iş hayatında da cinsiyetçi dil kullanımından cinsiyete dayalı eşit işe eşit ücret verilmeme gibi pek çok alanı masaya yatırdıklarını ve eğitim ve danışmanlık ile yapısal çözümler geliştirmeye katkıda bulunduklarını belirten Dr. Aylin Löle, Awen for Us’ın tasarım ürünleriyle de mesajlarını kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Dr. Löle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Awen for Us’ın arkasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna kafa yoran, çözüm üreten, farkındalık yaratmak isteyen bir ekip var. Bu yüzden Awen for Us mesajlarını bir tişört, bir telefon şarjı ya da evde bir makarna kutusunda görünür kılarak insanlara ulaştırıyor, farkındalık yaratıyor. İsteyenleri bu alanda akademisyenlerle ve uzmanlarla buluşturarak, temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veriyor. Dil, zihin ve davranışlarımızdaki kalıpları, neşeli, hazırcevap ve ilham verici tarzıyla değiştiriyor. Her şirkete özel ürünler tasarlayarak da eğitimlerle yarattığımız farkındalığı, gündelik hayatta kullandığımız objelerle kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.”

