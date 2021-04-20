Toshiba, 20 milyar dolarlık teklifi reddetti

Toshiba, CVC Capital Partners'ın 20 milyar dolarlık satın alma teklifini geri çevirdi.

Reuters - Anadolu Ajansı 20.04.2021 - 16:01

Toshiba, 20 milyar dolarlık teklifi reddetti

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Japon sanayi grubu Toshiba Corporation, İngiliz özel sermaye şirketi CVC Capital Partners'ın 20 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti.

Toshiba'dan yapılan açıklamada, CVC’nin bağlayıcı olmayan satın alma teklifinin gerçekten değerlendirilecek kadar "özgün" olmadığı belirtildi.

CVC, Japon firmasını satın alıp borsadan çıkararak özel bir şirket hale getirmeyi planlıyordu.

Toshiba, Covid-19 salgınının neden olduğu küresel ekonomik krizden olumsuz etkilendi.

Japon şirketin portföyünde nükleer santral ve savunma projelerinin olması nedeniyle Japon hükümetinin satışa onay vermesi gerekiyor.

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