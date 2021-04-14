Toshiba CEO'su görevinden ayrıldı

Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani, CVC Capital Partners’ın şirketi satın almak için 20 milyar doların üzerinde bir teklif yapmasından sonra teklifin Japon şirkette kargaşaya yol açtığını söyleyerek istifa ettiğini duyurdu. CVC ile arasındaki ilişki nedeniyle yatırımcıların ve Toshiba çalışanlarının desteğini kaybeden Kurumatani'nin yerine Satoshi Tsunakawa geçti. İstifa sonrası şirketin hisseleri yüzde 7 yükseldi.

Reuters 14.04.2021 - 12:43 | Son Güncelleme : 14.04.2021 - 12:59

Toshiba CEO'su görevinden ayrıldı

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Toshiba satılıyor mu? 20 milyar doların üzerinde teklif geldi

Japon teknoloji devlerinden Toshiba'nın CEO'su Nobuaki Kurumatani, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CVC'nin Toshiba'yı satın almak için yaklaşık 20 milyar dolar teklif etmesiyle başlayan süreçte, Toshiba'dan önce CVC'de görev yapan Toshiba CEO'su Kurumatani görevinden ayrıldı.

2018 yılında göreve gelen Kurumatani'nin görevden ayrılma kararı, şirketi satın almak için teklif veren CVC ile bağları nedeniyle yatırımcıların ve çalışanların desteğini kaybetmesinin ardından geldi.

YERİNE SATOSHİ TSUNAKAWA GEÇTİ

Toshiba'nın açıklamasına göre, CEO Kurumatani'nin istifası kabul edildi. Kurumatani'nin yerine ise, Kurumatani'den önce Toshiba'da 2 yıl CEO olarak görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Satoshi Tsunakawa atandı.

CVC, Toshiba'yı satın almak için 7 Nisan'da yaklaşık 20 milyar dolar teklif etmişti. 

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