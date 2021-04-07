Toshiba satılıyor mu? 20 milyar doların üzerinde teklif geldi

Japon teknoloji devi Toshiba, özel sermaye şirketi CVC Capital Partners'tan, tamamlanması halinde 20 milyar doları aşan bir değere sahip olabilecek bir satın alma teklifi aldığını açıkladı.



Wall Street Journal’ın haberine göre, Toshiba, CVC Capital Partners'tan daha fazla ayrıntı isteyeceğini söylerken teklifi dikkatle değerlendireceğini belirtti.



PİYASA DEĞERİ 15,8 MİLYAR DOLAR



Borsa verilerine göre Salı günü kapanışı itibarıyla Toshiba’nın piyasa değeri 1,7 trilyon yenin (15,8 milyar ABD doları) biraz üzerinde seyrederken Japon Nikkei gazetesi, CVC'nin yüzde 30 prim teklif ettiğini söyleyerek teklifin Toshiba'ya 20 milyar dolardan biraz daha fazla değer vereceğini öne sürdü.



Konuyla ilgili ulaşılan CVC Capital Partners yorum yapmaktan kaçınırken Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Toshiba hisseleri, günün işlem aralığının üst ucunda bile çok sayıda alım emri olması nedeniyle Çarşamba sabahı işlem görmedi.



İCRA KURULU BAŞKANI DETAYI



Satış ile ilgili Toshiba İcra Kurulu Başkanı Nobuaki Kurumatani’nin etkili olabileceğinin altı çizilen haberde, Kurumatani’nin Toshiba’ya katılmadan önce CVC’nin Japonya biriminin başkanı olarak görev yaptığının altı çizildi.



Toshiba, 2015 yılında yaşanan muhasebe skandalı patlak verdiğinden bu yana önemli ölçüde küçüldü. Şirket, flash bellek birimindeki hisselerinin çoğunu satarken birçok alandaki ürünleri üretmeyi durdurmuştu.