Tosyalı Holding, Cezayir üzerinden giriş yaptığı Afrika kıtasındaki varlığını güçlendirmek üzere, yeni yatırımlar için kolları sıvadı. Tosyalı Holding’in toplamda dört faz olarak planladığı Cezayir yatırımındaki üretim tüm hızıyla devam ederken projenin son fazına geçilmiş durumda. Tosyalı’nın gündemindeki diğer bir ülke olan Senegal için de imzalar geçtiğimiz yıl içinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu’nda atılmıştı. Senegal’de hayata geçirilecek yatırımın, sadece Senegal ekonomisine değil, aynı zamanda bölgenin ve kıtanın kalkınmasına da büyük katkıda bulunması bekleniyor.



İKİ YENİ AFRİKA ÜLKESİ RADARDA



Konuyla ilgili Forbes dergisine değerlendirmelerde bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Afrika’nın doğusuna İskenderun’daki tesislerimizde ürettiğimiz malları Süveyş Kanalı’ndan geçirerek ulaştırabiliyoruz. Cezayir, Oran’daki tesislerimizle de hem Avrupa’ya hem de Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Afrika’nın batısına ulaşabiliyoruz. Şimdi kıtada iki ülkede daha yatırım yapacağız” şeklinde konuştu.



TİCARİ BOYUTUNDAN ÇOK DAHA ANLAMLI

56 yaşındaki Fuat Tosyalı, son Forbes zenginler listesinde dünyanın 1818'inci ismi olarak yer aldı.

Afrika’daki yatırımların kendisi için ticari boyutundan daha derin bir anlam taşıdığının altını çizen Fuat Tosyalı, “Samimiyetle söylemek gerekirse, cesaret dahi edilemeyeni, hiç yapılmayanı yaparak başarılı bir eser ortaya çıkarmak beni çok heyecanlandırıyor. Benim için bu yatırımlar ticari boyutundan öte bir anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.



CEZAYİR’İN CİROSU 5 MİLYAR DOLARI BULACAK



Cezayir’deki Tosyalı Algerie yatırımının üçüncü fazının tamamlandığını ve bugüne kadar bölgeye 3 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade eden Fuat Tosyalı, 2’şer milyar dolarlık iki ayrı modülden oluşacak dördüncü faz için de tüm planlamaların yapıldığını ve yatırıma başlandığını açıkladı. Tosyalı Algerie’deki çelik üretiminin ilk etapta 6,5 milyon tona çıkması beklenirken, tesisin cirosu da 2021 sonunda 4 milyar dolara yaklaşacak. 5 yıl içinde tüm etaplar tamamlandığında, toplam yatırım tutarının 6 milyar dolara, tesisin üretim kapasitesinin 8 milyon tona, toplam cironun ise 5 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

TOSYALI: ÜRETİMİN YÜZDE 40'I İSKENDERUN'DAN