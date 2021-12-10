Toyota arz sorunu nedeniyle 2 fabrikasında üretimi durdurdu

Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota, arz sıkıntısı nedeniyle Japonya’daki iki fabrikasındaki üretimi durdurduğunu bildirdi.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, fabrikalardaki üretimin geçtiğimiz gün durdurulduğu ve üç gün sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Toyota, geçtiğimiz aylarda Aralık ayı itibarıyla normal üretim sürecine döneceğini bildirmişti.

Yaşanan arz sorunu nedeniyle normale dönüş tarihini erteleyen şirket, durumun Japonya’daki tedarik zinciri kesintisi ve Vietnam’daki corona virüs nedeniyle kaynaklanan iş gücü eksikliği nedeniyle gerçekleştiğini vurguladı.

Sözcü, şirketin üretimin durmasından itibaren 3 bin 500 araçlık bir üretim düşüşü beklediğini, ancak 31 Mart'ta sona eren mali yılın sonuna kadar dünya çapında 9 milyon araç üretme hedefini sürdüreceğini sözlerine ekledi.