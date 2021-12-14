Toyota’da üretimi durdurma uzatıldı

Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota, tedarik zinciri sorunlarının etkisini hissetmeye devam ettiği için Japonya'daki bazı fabrikalarında üretim durmalarını uzatacağını duyurdu.



Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, Güney Doğu Asya'daki bileşen fabrikalarının Covid-19 salgını nedeniyle aksamalarla karşılaştığını söyledi.



Japon otomotiv devi Toyota, geçtiğimiz hafta tedarik zincirindeki kesinti ve Covid-19 nedeniyle Japonya’daki iki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıklamıştı.



ÜRETİM KAYBI 14 BİN ARAÇ

Şirket, son duraklamalardan kaynaklanan üretim kaybının Aralık ayında toplam 14 bin araç olacağını söylerken, Land Cruiser ve Lexus üretiminin gecikmelerden etkileneceğini vurguladı.



Toyota, kesintilerin "Covid-19'un yeniden yayılması ve Japonya'daki sıkı lojistik şartlar nedeniyle Güney Doğu Asya'daki tedarikçilerdeki sorunlardan" kaynaklandığını söyledi.



Bununla birlikte şirket, 31 Mart'ta sona eren yıl için yıllık küresel üretim hedefine bağlı kalmayı hedeflediğini de söylerken, "9 milyon adet üretimine bağlı kalmak istiyoruz ancak durumu yakından takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

KÜRESEL ÜRETİM TAHMİNİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ



Ağustos ayında Japon otomobil üreticisi, çip sıkıntısı nedeniyle küresel üretim tahminini düşürdüğünü açıklamıştı.



Toyota'nın General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW ve Renault gibi rakipleri de yeterli yarı iletken sağlamak için mücadele ederken üretimi kısmak zorunda kaldıklarını duyurmuşlardı.