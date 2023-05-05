TPAO Genel Müdürü Bilgin’den personel alımı müjdesi

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Batman’da katıldığı açılış programında Türkiye Petrollerine 450 yeni personel alımı yapacaklarının müjdesini verdi.

Batman'da 2021 yılında çıkan yangında zarar gören Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü Kristal Park Tesisleri yapılan onarımların ardından yeniden hizmete açıldı. Açılış, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in yanı sıra Batman Valisi Ekrem Canalp ve il protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışı gerçekleştirilen tesiste 8 depremzede ailenin de yerleştirildiğini belirten Bilgin, aileleri de ziyaret ederek sohbet etti.Daha sonra yemeğe geçen Bilgin, burada yaptığı konuşmada TPAO'ya 450 yeni personel alımı gerçekleştireceklerini söyledi.

PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvuru tarihleri ve şartlarının ilerleyen günlerde https://www.tpao.gov.tr/ adresinden paylaşılması bekleniyor.

Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden alınıyor.