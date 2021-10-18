Dün akşam Fenerbahçe’yi mağlup eden Trabzonspor borsada da kazandı. Kulübün hisseleri yeni haftada yüzde 4,14 değer kazandı. Fenerbahçe galibiyetiyle haftayı kapatan Trabzonspor’un yüzü borsada güldü. Kulübün hisseleri yeni haftada yüzde 4,14 değer kazandı. Trabzonspor'un hissesi şu sıralarda 3,28 liradan işlem görüyor.Fenerbahçe cephesinde ise durum aksi yönde ilerliyor. Mağlubiyetin ardından borsada işlem gören Fenerbahçe hisseleri kayba uğradı. Kulübün hisseleri yüzde 2,27 geriledi. Hisseler 30,14 lira seviyesinde bulunuyor.