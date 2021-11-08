Trabzonspor, borsada da yükselişte

Trabzonspor'un cumartesi günü aldığı Beşiktaş galibiyetinin ardından Borsa İstanbul'daki hisseleri, haftaya yüzde 9,98 yükselişle başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.11.2021 - 12:21

Trabzonspor, borsada da yükselişte

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Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor namağlup liderliğini sürdürdü

Spor Toto 'in zirvesindeki , borsada da yatırımcısına kazandırıyor. Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un hisse fiyatı, yüzde 9,98 yükselişle 5,62 liradan işlem görüyor.

Uzmanlar, Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'un borsada da rekorlara koştuğunu belirterek, kulübün hisse fiyatının geçen hafta 6,31 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğüne dikkati çekti.

Beşiktaş'ın hisseleri ise Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yüzde 5,62 azalışla 5,88 liradan işlem görüyor.

Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,59 kayıpla 30,38 liradan, VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın hisseleri de yüzde 5,08 azalışla 3,92 liradan işlem görüyor.

Süper Lig'de Galatasaray 4., Beşiktaş 6., Fenerbahçe 7. sırada bulunuyor.

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