“TRT Akademi” Açıldı

“Yayıncılığın Okulu” misyonuyla bugüne kadar 114 ülkeden toplam 13 binin üzerinde kişiye dokunan TRT, “TRT Akademi” ile medya, yayıncılık ve iletişim alanında gelişim, değişim ve bilginin ana üssü olma hedefiyle yolculuğuna devam ediyor.

TRT ailesinin medya ve yayıncılık teknolojileri alanındaki bilgi birikimi, yüz yüze ve canlı ders programları, çeşitli podcast ve uzmanlık makalelerinin yer aldığı özgün içerikler TRT Akademi çatısı altında ilgilisi ile buluşuyor. Ulusal ve uluslararası mecrada, yenilikçi ve öncü bir medya okulu olma hedefiyle toplumsal faydayı esas alan TRT Akademi’nin, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım programına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetimi, akademisyenler, medya sektörünün önde gelen isimleri ve çok sayıda davetli katıldı.



İletişim Başkanı Altun: “TRT Akademi, ülkemizi dünyada iletişimin merkezlerinden birisi haline getirecek”



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT’nin habercilik ve spordan kültür sanata, uluslararası yayıncılıktan dijital yayıncılığa kadar geniş bir yelpazede güçlü, etkili ve başarılı bir performans ortaya koyduğunu söyleyerek şöyle devam etti:



“TRT’nin son 22 yılda habercilik, uluslararası yayıncılık, film ve dizi yapımcılığı ve dijital içerik üretimi noktasında elde ettiği başarıların altında değişimin öncüsü olma gayreti yatmaktadır. Bugün yine bu yaklaşımla TRT önemli bir adım atmakta ve TRT Akademi gibi önemli bir projeyi başlatmaktadır. Fiilen Türkiye’de bir medya okulu olarak faaliyet gösteren TRT, artık eğitim fonksiyonunu kurumsal bir çerçeveye büründürmektedir.”



TRT Akademi’nin, TRT’nin uluslararası bir marka olmasının ötesine geçerek ülkemizi dünyada iletişimin merkezlerinden birisi haline getirmeye yönelik büyük katkılar sağlayabilecek bir girişim olduğundan bahseden Altun, “Elbette bu çabanın arkasında neredeyse 100 yıllık bir tecrübe birikimi bulunuyor. TRT Akademi’yi ben, Türkiye Yüzyılını iletişimin de yüzyılı haline getirecek vizyonumuzun pratik yansımalarından birisi olarak gördüğümü burada ifade etmek istiyorum,” şeklinde konuştu.



"Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılama sürecini çok önemsiyoruz"



Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün." şiarıyla Filistin başta olmak üzere tüm mazlum ve mağdur halkların sesi olmanın, insani ve vicdani anlamda bir sorumluluğun tescili olduğunu belirterek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Bu kapsamda İsrail'in Filistin'de işlediği cürümlerin hesabını sormak adına dün başlayan Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılama sürecini çok önemsiyoruz. Türkiye başından itibaren bu sürecin içindedir ve sürecin yakın takipçisi olmaya devam edecektir. Bu bağlamda kurumlarımızın, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin, Anadolu Ajansımızın ve TRT'mizin ortaya koyduğu kanıtların yargılama sürecinde de delil olarak değerlendirilmesi ise bizim için birer gurur vesilesidir. Ben bu bağlamda sürece katkı sunan bütün arkadaşlarıma, bütün mesai arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu dava ve yargılama süreçleriyle İsrail'in hukuku ayaklar altına alarak işlediği suçlar uluslararası yargı mercileri tarafından da kabul edilir, tescil edilir ve gereken ceza uygulanır."



İsrail Filistin'de bir savaş suçu işleyerek bir soykırım gerçekleştirdiğini ifade eden Altun, “Uluslararası medya kuruluşları İsrail'in acımasız saldırılarını meşrulaştırmak için büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiliyor. Biz bu ikiyüzlülüğe başından beri karşı çıktık, çıkmaya devam ediyoruz. İsrail'in sistematik dezenformasyon kampanyalarını ifşa etmeye dönük gayretimizi de başından beri sürdürüyoruz. Bu süreçte İletişim Başkanlığı bünyemizdeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, Anadolu Ajansımız ve TRT'mizin ortaya koyduğu kanıtlar bugün İsrail'in yürüttüğü zulmü, gaddarlığı ve soykırımı ifşa etmekte, tescil etmektedir," dedi.



Kendilerinin geleceğe dair daha adil, daha hakkaniyetli bir irade ve perspektife sahip olduklarını belirten Altun, "Bunun için de diğer alanlarda olduğu gibi iletişim ve medya alanında da her şeyden önce adalet talebinde bulunuyoruz ve sürdürülebilir ve sürekliliğe sahip somut eylemler ortaya koymak için çaba sarf ediyoruz. Hiç şüphesiz TRT Akademi Platformu, bu konuda ülkemizin sahip olduğu insan kaynağı potansiyelinin çağın ruhuna uygun niteliklerle donatılması adına en somut projelerden birisi olarak öne çıkacaktır," dedi.



TRT Genel Müdürü Sobacı: “TRT Akademi ile ahlaki ve insani hassasiyetlere sahip profesyoneller yetiştireceğiz”



Programın açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, uzun bir süre üzerinde titizlikle çalıştıkları TRT Akademi’yi hayata geçirerek, okul olma misyonlarını kurumsallaştırdıklarını ve iletişimi mesleki kariyer alanı olarak belirleyen herkese yeni bir kapı araladıklarını söyledi.



Medya alanında nitelikli insan kaynağının güçlü yayını ve güçlü etkiyi beraberinde getirdiğini aktaran Sobacı, “TRT olarak artık sadece Türkiye’yi dünyaya, dünyayı Türkiye’ye anlatmıyor; aynı zamanda ‘dünyayı dünyaya’ anlatma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 17 televizyon, 17 radyo kanalımız, yabancı dillerdeki dijital haber platformlarımız, dijital uygulamalarımız, sinema filmlerimiz, etkinliklerimiz ve TRT ailesinin en yeni üyesi uluslararası dijital



platformumuz 'tabii' ile her gün devasa bir yayın ve yapım operasyonu yürütüyoruz. Dizilerimiz, filmlerimiz, yayınlarımız dünyanın dört bir yanında izlenirken, hissettiğimiz kişisel bir başarı duygusundan çok öte, ülkemiz adına bir gururdur. Türkiye’nin daha adil bir dünya tasavvurunun medyadaki yansıması olarak; güçlünün değil haklının söz sahibi olduğu bir medya sistemi için var gücümüzle çalışıyoruz,” ifadelerinde bulundu.



“TRT Akademi, geleceğin medyasına yapılan kıymetli bir yatırımdır”



TRT’nin radyo yayıncılığıyla birlikte 100 yıla yaklaşan tecrübesini ve belleğini, TRT Akademi ile kurumsal bir medya okuluna dönüştürdüklerini aktaran Sobacı, “TRT’nin teknik alt yapısı ve imkanlarını eğitimlerimiz için sonuna kadar açtık. Bu çerçevede, stüdyolarımız, rejilerimiz, haber merkezlerimiz, kurgu setlerimiz, naklen yayın araçlarımız, film platolarımız ve tüm yayın alanlarımız eğitimlerimizde kullanılıyor. TRT Akademi, alanında uzman, usta isimlerle geniş bir uygulama sahasında, yani yayıncılığın doğal atmosferinde, yayıncılık teknolojisini deneyimleme imkânı sunuyor. Daha da önemlisi kişiye hem kendini keşfetme hem de keşfedilme fırsatı tanıyor. Altını çizmeliyim ki, bugün TRT Akademi ile attığımız adım, geleceğin medyasına ve iletişimine yaptığımız kıymetli bir yatırımdır,” şeklinde konuştu.



Sobacı, TRT Akademi’nin teknolojisi, altyapısı ve içerikleriyle uluslararası alanda çok daha etkin olacağını ve uzaktan eğitim olanakları ve dil seçenekleri ile zaman içerisinde uluslararası alanda bir merkeze dönüşerek yayıncılık ve iletişim konularında bilginin ve tecrübenin ana üssü olacaklarının da altını çizdi.



TRT Akademi'de yer alacak eğitimin içeriği hakkında bilgi veren Sobacı, şunları kaydetti:



"Açılış aşaması için video eğitimlerimiz 25 başlıkta 191 bölümden oluşuyor. Yüz yüze eğitimlerimiz 23 başlık altında toplanıyor. 6 kategoride 50 bölümden oluşan podcastlerimiz ve 5 başlıkta Sanal Sınıf Eğitimlerimiz yer alıyor. 8 kitaplık Eğitim Serisi ile 10 kitaptan oluşan Sinema Serisi ise eğitimlerimizin kıymetli tamamlayıcı unsurları. Bunun yanı sıra her ay düzenleyeceğimiz tecrübe paylaşım webinarları, katılımcılar için kariyerlerinde bir yol haritası mahiyetinde olacak. Elbette eğitimler sonunda, ölçme ve değerlendirme süreçleri de gerçekleştirilecek ve katılımcılar e-devlet üzerinden belge ve sertifikalarına erişebilecekler.”



Sobacı, dünyanın dört bir yanından her yıl çok çeşitli konularda eğitim talepleri aldıklarını belirterek, "TRT olarak, bugüne kadar 114 ülkeden 113 binin üzerinde kişiye mesleki eğitim verdik. Bundan sonra TRT Akademi teknolojisi, altyapısı ve içerikleriyle uluslararası alanda çok daha etkin olacağız. Uzaktan eğitim olanağı ve dil seçenekleri ile zaman içerisinde uluslararası alanda bir merkeze dönüşecek, yayıncılık ve iletişim konularında bilginin ve tecrübenin ana üssü olacağız," diye konuştu.



İnsanların hissizleşmesinin önüne geçebilmek için medyanın ahlaki, vicdani ve toplumsal sorumluluğunun daha da ağırlaştığına dikkati çeken Sobacı, ''Bu bağlamda, küresel sistemde içi boşaltılmaya çalışılan anlamı ancak bizler doldurabiliriz. Yok sayılanların sesi ancak bizler olabiliriz. Hakikatin asaletini, ancak 8 milyar insanın refahı için mücadele eden bu ülkenin evlatları olarak ancak bizler ekranlara taşıyabiliriz," ifadelerini kullandı.



TRT Akademi nedir?



TRT Akademi bünyesinde podcast için metin yazımından stüdyo kameramanlığına, sosyal medya haberciliğinden temel şan eğitimine, senaryo okuryazarlığından etkili müsabaka anlatımına kadar çok sayıda eğitim bulunuyor. TRT Akademi kapsamına; video eğitimleri, yüz yüze eğitimler, sanal sınıf eğitimleri, podcast içerikleri, yayınlar kategorisi ve webinar etkinlikleri yer alıyor.



TRT Akademi kapsamında sunulacak eğitimler; video eğitimleri kategorisi 25 başlık altında 191 bölümden, yüz yüze eğitimler 9 kategoride 23 eğitim başlığından, podcastler 6 kategoride 50 bölümden, sanal sınıf eğitimleri 2 kategoride 5 başlıktan, yayınlar kategorisi ise 8 kitaplık eğitim serisi ve 10 kitaplık sinema serisinden oluşuyor. Her ay düzenlenecek tecrübe paylaşım webinarlarında, sektörün önde gelen isimleri Akademi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak katılımcılarla buluşacak. Yüz yüze ve hibrit eğitimlerde uygulama sınavlarını ve ölçme değerlendirme sorularını başarıyla tamamlayan katılımcılara “Sertifika” verilecek.

TRT Akademi hakkında detaylı bilgi almak ve eğitim programlarına başlamak için: www.trtakademi.com