Trump: ABD havayollarına yardım etmekten yana olacağım

ABD Başkan Donald Trump, corona virüs pandemisinden maddi olarak zarar gören şirketlere 25 milyar dolarlık maaş bordrosu desteği sağlamayı talep eden bir grup Cumhuriyetçi Parti üyesi senatörün söz konusu faaliyetiyle ilgili sorusuna, ABD havayollarına finansal olarak yardım etmekten yana olacağı yanıtını verdi.

CNBC'nin haberine göre Trump, "Havayollarımızı kaybetmek istemiyoruz, bu yüzden Cumhuriyetçi ya da Demokrat, bunu isterlerse kesinlikle lehte olurum" dedi.

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