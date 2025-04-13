Trump, Apple’ı krizin eşiğinden nasıl kurtardı?

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetiminin karşılıklı gümrük vergisi tarifeleri uygulamalarına ilişkin düzenlemeler kapsamında akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve çipler gibi bazı teknoloji ürünleri ek gümrük vergilerinden muaf tutması özellikle bazı şirketlerde kısa süreli de olsa rahatlama yarattı. Bu şirketlerden biri de Apple oldu.



Bloomberg’in haberine göre, Trump’ın muafiyet kararından önce Apple halihazırda krizin eşiğindeydi. Alınan muafiyet kararı ise şirketin pandemiden bu yana karşı karşıya kalacağı en büyük krizi şimdilik de olsa savuşturulmasını sağladı. Bunun arkasında ise şirketin üretimi için Çin’e bağlı olması yatıyordu. Çünkü Trump’ın Çin’de üretilen ürünler için açıkladığı yüzde 125’lik tarife, Apple’ın tedarik zincirini alt üst edebilirdi.



“BU, APPLE ADINA BÜYÜK BİR RAHATLAMA”



Bloomberg’in değerlendirmesine göre, içinde yarı iletkenlerin yani çiplerin bulunduğu ürünlere yönelik yeni ve daha düşük sektör tarifeleri yürürlükte olsa da ve Çin’e yönelik yüzde 20 tarife sürse de Trump yönetiminin yaptığı son değişiklik Apple ve onun gibi üretim için büyük ölçüde Çin’e bağlı olan tüketici elektroniği sektörü için bir kazanım oldu.



Evercore ISI analisti Amit Daryanani, cumartesi günü paylaştığı notta, “Bu, Apple adına büyük bir rahatlama… Tarifeler, malzeme maliyet enflasyonunu yukarı çekebilirdi” değerlendirmesinde bulundu.



APPLE’IN B PLANI HİNDİSTAN’DI



Sağlanan son muafiyet öncesinde Apple’ın tarifeler karşısında bir planı vardı. Buna göre, şirket, ABD’de satılmak üzere Hindistan’da daha fazla iPhone üretme yoluna gidecekti. Böylelikle şirketin ürünleri daha düşük bir vergi oranı ile karşı karşıya olacaktı.



Hindistan’daki mevcut tesisler, her yıl 30 milyonu aşkın iPhone üretme kapasitesine sahip. Apple, her yıl 220 bin ila 230 milyon iPhone satıyor, bu satışların yaklaşık üçte biri ise ABD’ye yapılıyor.



Öte yandan, şirket, yeni iPhone 17’yi büyük ölçüde Çin’de üretmeyi planlıyor. Bunun da etkisiyle Apple’ın operasyonlar, maliye ve pazarlama departmanlarında yeni telefon modellerinin piyasaya sürülmesi konusunda korkular artıyordu.

Trump’ın son tarife muafiyetini sağlamaması durumunda şirketin iPhone 17 üretimini daha büyük ölçüde Hindistan’a ya da başka bir ülkeye taşıması gerekecekti. Bu durum ise hâlâ mümkün olmakla birlikte ürün fiyatlarında artışa sebep olabilirdi.



ÇİN MİSİLLEME YAPAR MI?



Bloomberg’in değerlendirmesine göre, yaşanan son rahatlama hissine karşın belirsizlik hissi de devam ediyor. Beyaz Saray’ın politikalarının yeniden değişmesi olası görüldüğünden Apple’ın da daha dramatik değişiklikler yapmak durumunda kalabileceği düşünülüyor.



Diğer yandan, Apple’ın üretimini hızla Çin’den başka bir ülkeye taşımasının Pekin’den misilleme gelmesine de sebep olabileceğinden endişe duyuluyor. Apple, kazancının yaklaşık yüzde 17’sini bu ülkeden sağlıyor ve Çin’de onlarca mağazası bulunuyor. Çin’in ABD merkezli başka şirketlere rekabet konulu incelemeler başlattığı bilindiğinden bunun Apple için de sorun yaratabileceği düşünülüyor.

