Trump: Dolar ikinci dönemimde daha güçlü olacak

ABD Başkanı Trump, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde doları güçlendirdiğini belirterek ikinci başkanlık döneminde doları daha da güçlendireceğini açıkladı. Trump, sermaye kazanç vergisini ise yüzde 15'e indirmek istediğini belirtti.

14.08.2020 - 08:56

Trump: Dolar ikinci dönemimde daha güçlü olacak

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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığı döneminde doları güçlendirdiğini ve ikinci döneminde doları daha da güçlendireceğini açıkladı.

Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde Fox Business kanalında konuşan Donald Trump, seçilmesi halinde ikinci döneminde daha güçlü bir dolar sözü verdi.

Potansiyel bir sermaye kazanç vergisi uygulaması hakkında konuşan Başkan Donald Trump, söz konusu vergiyi yüzde 15'e indirmek istediğini söyledi.

Trump açıklamaları sonrası piyasalarda herhangi bir kaydadeğer reaksiyon görülmedi.

Pandemi başlangıcında 100 eşiğini aşan dolar endeksi düşüşünü sürdürerek 93.12 puana kadar indi.

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