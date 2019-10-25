ABD Başkanı Donald Trump ABD merkez bankası Fed'e yönelik eleştirilerine ve uyarılarına devam ediyor.
Başkan Trump, Perşembe günü sosyal paylaşım platformu Twitter yoluya yaptığı açıklamada, Fed'in faiz indirimine gitmezse görevini ihmal etmiş olacağını söyledi.
Trump, "Fed faiz indirimine gitmezse ve hatta ideal olarak (ekonomiyi) teşvik etmezse, görevini ihmal etmiş olacak" dedi.
Trump, Almanya ve diğerlerine borçlanmaları için ödeme yapıldığını kaydetti.
Başkan, "Fed faizi artırmada çok hızlıydı ve düşürmekte ise yavaş" dedi.
Trump: Fed faiz indirmezse görevini ihmal etmiş olur
NTV HaberEkonomi
ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faiz indirimine gitmezse görevini ihmal etmiş olacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ABD merkez bankası Fed'e yönelik eleştirilerine ve uyarılarına devam ediyor.