Trump-Powell hattında bu kez de “renovasyon” gerilimi

ABD’de Başkan Donald Trump’ın Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı görevden almak için danışmanlarıyla birlikte yeni bir gerekçe oluşturma peşine düştüğü iddia edildi. ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Powell’ı kovmak için bir sebebe ihtiyacının olacağına işaret etmişti. Politika faizini düşürmeyi reddettiği için sık sık Powell’ı hedef alan Trump ve yönetimi de son dönemde dikkatlerini başka bir noktaya çevirdi.

Daha düşük politika faizi için Fed üzerindeki baskısını sürdüren ABD Başkanı, bugün yaptığı açıklamada da "Daha düşük (faiz) oranı, çok geç!" ifadelerini kullandı.



CNN International’ın haberine göre, Trump yönetiminin ortaya koymaya çalıştığı gerekçe ise para politikası ya da faizler konusundaki bir “iş bilmezlik” değil, bir inşaat ile ilgili. Buna göre, başkent Washington'daki Federal Rezerv (Merkez Bankaları Sistemi) kompleksindeki bütçeyi aşan yenileme çalışmaları Trump yönetimi tarafından özellikle mercek altına alındı.

MALİYET 1,9 MİLYARDAN 2,5 MİLYARA FIRLADI



Söz konusu yapı 1930’lu yıllarda açılmış, son 90 yıl içinde ise hiçbir zaman topyekûn bir yenileme yapılmamıştı. Powell ve diğer Fed yetkilileri, kompleksin yenilenmesi için "çok adımlı ve çok binalı bir süreç" başlattı. Ancak pek çok hükümet inşa projesinde olduğu gibi bu proje de daha önce planlanan bütçesini aştı. İlk hesaplanan maliyet 1,9 milyar dolar düzeyindeydi. Bu meblağ, zaman içinde 2,5 milyar dolara yükseldi.



Powell’ı Fed başkanlığına aday gösteren Trump’ın kendisiydi; renovasyon planları da Trump’ın ilk başkanlık döneminde başlamıştı. Renovasyon konusundaki eleştirilere yanıt veren Powell, Fed’in genel müfettişinden projeyi bir kez daha gözden geçirmesini istedi.



POWELL’DAN BEYAZ SARAY’A MEKTUP



Merkez Bankası Başkanı Powell, renovasyon ve maliyeti konusunda tartışmalar sürerken, dün akşam saatlerinde Beyaz Saray İdare ve Bütçe Ofisi Başkanı Russell Vought’a da bir mektup yazdı. Renovasyon çalışmalarında herhangi bir kabahat ya da görevi kötüye kullanma durumunun söz konusu olmadığını belirten Powell, Merkez Bankası’nın Washington’daki merkez binasındaki değişikliklere çok ihtiyaç olduğunu, bunların kanunlara uygun bir şekilde onaylandığını ve şeffaf olduğunu belirtti.



AA'nın aktardığına göre, Powell, mektubunda ayrıca projeye dair bilgilerin şeffaflık için Fed’in internet sitesine eklendiğini, bu bilgilerin 25 Haziran’da ABD Senatosu’na bağlı bir komitenin oturumunda dile getirdiği bilgileri desteklediğini kaydetti.



Kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanmanın sorumlulukları olduğunu ve bu sorumluluğu ciddiye aldıklarını söyleyen Fed Başkanı, “Mütevelli Heyeti tarafından ilk onaylandığı 2017 yılından bu yana projenin dikkatli bir şekilde denetlenmesini sağlamaya büyük önem verdik” dedi.



“HEYET ÜYELERİ PROJEYİ HER YIL ONAYLIYOR”



Fed heyet üyelerinin projenin bütçesine her yıl onay verdiğini anlatan Powell, projenin iki tarihi binanın renovasyonunu içerdiği için büyük ölçekli bir proje olduğunu, söz konusu binaların 1930’lu yıllarda inşa edildiğini belirtti.



Powell, söz konusu binaları yaşanabilir kılmak için periyodik olarak çalışma yapıldığını ancak iki binanın da ilk inşa edildikleri zamandan bu yana kapsamlı bir yenileme çalışmasına tabi tutulmadığını aktardı.



Fed Başkanı, mektubunda ayrıca projenin Ulusal Başkent Planlama Komisyonu tarafından onaylanan bir plan doğrultusunda hayata geçirildiğini, plana yapıyı sadeleştirmek ve başka gecikme ya da maliyet artışlarının önüne geçmek için yapılan küçük tasarım değişikliklerinin dışında hiçbir ekleme yapılmadığını belirtti.



Powell, proje kapsamında herhangi bir “VIP yemek odası” ya da “VIP asansör” inşa edilmediğini de sözlerine ekledi.



POWELL’IN YANIT İÇİN 7 GÜNÜ VARDI



Vought, geçen hafta Powell’a gönderdiği bir mektupta yenileme çalışmaları konusunda sorular sormuş ve bunların 7 iş günü içinde yanıtlanmasını istemişti.



ABD Başkanı Trump da Powell’ı proje konusunda Kongre’yi yanlış yönlendirmek ile suçlamış, “Bu bir renovasyon. Nasıl 2,5 milyar dolar harcarsınız? Doğru düzgün bir izahatta da bulunmuyor” demişti.

