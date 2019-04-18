ADB Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, ABD - Türkiye ilişkileriyle ilgili konuştu.

Kushner'in, Türkiye - ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından Washington'da düzenlenen konferansın kapanışında yaptığı konuşma, Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'in haberinde yer aldı.

Trump'ın projelerini anlatan ve bundan sonra iki ülke ilişkilerinin potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak için çalışacaklarını söyleyen Kushner, "İki ülke arasındaki potansiyelin şimdiye kadar realize edilmemesine şaşırıyorum. Türkiye'nin potansiyelini bugüne kadar değerlendiremedik. Farklı sektörlerde yeni yollar yeni işbirlikleri bulmak bizim işimiz olmalı. Bundan sonra bu potansiyelden faydalanmak için daha fazla işbirliği yapalım" dedi.