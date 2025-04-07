Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı? İş dünyası değerlendirdi

Küresel piyasalar son yılların en büyük çöküşünü yaşadı. Piyasalarda fitili Donald Trump'ın tüm dünyaya ithalat vergilerini artırması ateşledi. Varlık fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, Çin'den gelen yanıt endişeleri artırdı.



Çin, ABD'ye aynı oranda vergiyle yanıt vereceğini duyurdu. Wall Street iki günde yüzde 10'un üzerinde geriledi, 6 trilyon dolar eridi. Satışlar yeni hafta itibarıyla dünyaya sıçradı. Asya borsaları bir günde yüzde 10 civarı değer kaybetti.



ABD, birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara yüzde 10 ile 50 arasında değişen tarifeler uygulanmaya başlarken Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı duyuruldu.



İş dünyası Trump'ın gümrük tarifeleri sonrası Türkiye için oluşabilecek fırsatları değerlendirdi.



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"ÜRÜN VE REKABET STRAEJİLERİNİ BELİRLEMEMİZ GEREKİYOR"



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Avdagiç, Türk iş dünyasının ülkenin yüzde 10’luk tarife grubunda olmasını değerlendirebileceğine işaret ederek, "Bunun için de iş dünyamızın Trump’ın gümrük vergilerini geç kalmadan analiz edip ürün ve rekabet stratejilerini buna göre belirlemesi gerekiyor. Özetle, iş dünyamız Trump vergilerinin Türkiye'yi pozitif ayrıştırmasını fırsata dönüştürmelidir." açıklamasını yaptı.



Tarife oranı Türkiye'den yüksek olan Avrupalı ve Uzak Doğulu firmaların yatırım için Türkiye'ye gelmeyi düşünebileceğini kaydeden Şekib Avdagiç, ek gümrük vergileri yüzünden ABD'nin Türkiye’den mal almayı tercih edebileceğini ve bunun da Türkiye’de üretim için Avrupa ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeden doğrudan yatırımları artırabileceğini söyledi.



"FIRSATI DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM"



ABD’nin yeni gümrük tarifelerine baktıklarında, özellikle endüstri ülkeleri içinde Türkiye’ye görece daha pozitif bir yaklaşım içinde olunduğunu dile getiren İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin hem yatırımda hem de dış ticaretteki rekabet koşullarını iyileştireceğini söyledi.



Bahçıvan, sektörel fırsatların ortaya koyulabileceği bir stratejik çalışmayla ilerlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Ayrıca rekabet dersimizi de çok iyi çalışarak bu tarihi fırsatı akıllı hamlelerle çok iyi değerlendirmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Ama çalışmamız lazım." açıklamasını yaptı.



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