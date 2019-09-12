ABD Başkanı Donald Trump, Euro bölgesinin faiz indirimi yapmasının üzerine ABD Merkez Bankas'ına (Fed) yönelik eleştirisini sosyal medya üzerinden yineledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın aksine, ABD Merkez Bankası’nın Amerikan ekonomisinin dünyadaki rekabet gücünü artıracak kadar hızlı hareket edemediğini belirten Trump, “Avrupa Merkez Bankası, hızlı hareket ederek, oranları 10 Temel Puan keserek, Euro'ya değer kazandırıp çok güçlü olan Dolara değer kaybettirmeye, ABD ihracatına zarar vermeye çalışıyorlar ve başarılı oluyorlar. Ve ABD Merkez Bankası ise oturuyor, oturuyor ve oturuyor. Biz faiz ödüyoruz, onlar borç para alıyorlar” dedi.

Trump diğer, diğer paylaşımda ise, "Çin'in büyük miktarlarda tarım ürünlerimizi alması bekleniyor!" değerlendirmesinde bulundu.