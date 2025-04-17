Trump’tan Fed'e faiz tepkisi: Powell’ın görevinin sonlanmasını iple çekiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya platformu Truth Social’dan Fed’in faiz politikasına dair değerlendirmede bulundu.

Daha önce de sık sık Fed’in politika faizini indirmesi gerektiğini söyleyen Trump, Powell’ın bunu çok önce yapmış olması gerektiğini savundu, görevinin sonlanmasını iple çektiğini söyledi.



“YUMURTANIN DAHİ FİYATI DÜŞTÜ”



Powell, 16 Nisan Çarşamba günü Chicago Ekonomi Kulübü'nde katıldığı etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin açıklamasında, bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulunmuştu. Trump’ın gümrük vergisi tarifelerine de değinen Fed Başkanı, "Şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi beklenenden çok daha büyük. Aynı durumun ekonomik etkiler için de geçerli olması muhtemel, bu etkiler arasında daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme yer alacaktır” diye konuşmuştu.



Başkan Trump, Fed’e dair sosyal medya paylaşımında, “Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 7’inci kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor ancak Fed’in her zaman çok geç ve hatalı olan ‘Çok Geç’ Jerome Powell’ı dün tipik, tamamen berbat bir rapor daha yayınladı. Petrol fiyatları düştü, yiyecek-içecek fiyatları (yumurtalarınki dahi!) düştü ve ABD tarifelerden zengin oluyor. ‘Çok Geç’in (Powell) ECB gibi çok önceden faizleri indirmesi gerekirdi; şimdi onları kesinlikle düşürmesi gerekiyor. Powell’ın görevinin sonlanmasını iple çekiyorum” ifadelerini kullandı.

