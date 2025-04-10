Trump’tan ticaret savaşına mola: Kim kazandı, kim kaybetti?

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta ikinci kez resmen göreve geldikten sonra adım adım tırmandırdığı ticaret savaşına Çin’i hariç tutarak 90 gün ara verdi.

Trump’ın hemen yürürlüğe girecek şekilde yüzde 125 gümrük vergisi tarifesi açıkladığı Çin’in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’in çatışma ile ilgilenmediğini ancak ABD’nin tehditlerini sürdürmesi halinde bundan korkmayacağını söyledi.

Peki, Trump’ın verdiği "molanın" kazananları ve kaybedenleri kimler oldu?



KİMLER KAZANDI?



Business Insider’ın haberine göre, turizm şirketleri, kararın ardından piyasada en çok değer kazanan firmalar oldu. ABD’nin United Airlines havayolu şirketinin hisseleri yüzde 26, Delta Havayolları’nın hisseleri ise yüzde 23 değer kazandı.



Kruvaziyer şirketleri de benzer şekilde ara kararının kazananlarından oldu. Norveç merkezli Cruise Line Holdings yüzde 19, Carnival Corp şirketi yüzde 18, Expedia Group da yüzde 18 değer kazandı.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Longwoods International seyahat-turizm piyasası araştırma-danışma şirketi başkanı ve CEO’su Amir Eylon, sadece havayolu şirketlerinin değil, tüm ticaret markalarının 9 Nisan Çaraşmba günü Wall Street’in kazananları olduğunu anlattı.



Eylon’a göre, seyahat şirketlerinin tarife kaynaklı sıkıntılarının başında artan tedarikçi maliyetleri ve yükselen fiyatların seyahat harcamalarında yaratacağı olası düşüşe dair korkuydu.



YARI İLETKEN ŞİRKETLERİ DE KAZANDI



Hisse değer artışları göz önünde bulundurulduğunda, Trump’ın son hamlesinin en büyük kazananlarını arasında Intel, Nvidia ve diğer yarı iletken şirketleri de yer aldı. Hem Intel’in hem Nvidia’nın hisseleri yaklaşık yüzde 18 değer kazandı.



Yarı iletkenler ya da çipler tarifelerden muaf olsa da bu hafta başında basına yansıyan haberlerde çiplerin kullanıldığı ürünlerdeki diğer parçaların tarifelerden etkilenebileceğine işaret edilmişti.



LİSTEDE TANIDIK BİR İSİM: ELON MUSK



Trump’ın kararının ardından milyarder iş insanı ve Trump’ın danışmanlarından Elon Musk’a ait otomotiv firması Tesla’nın hisseleri de borsada yüzde 22 yükselişe geçti. Musk ve Tesla, çoğunlukla hisse bedeli artışlarından ötürü bu yeni kararın kazananları arasında yer aldı.



Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Elon Musk’ın serveti, bir gün önce piyasa kapanışından bu yana 290 milyar dolar seviyesinden 326 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, Musk’ın kendisi de son dönemde tarifelere eleştiri getirmiş ve Trump’ın başdanışmanlarından Peter Navarro’ya bu bağlamda eleştiriler yöneltmişti.



KAYBEDENLER LİSTESİNDE BEKLENEN İSİM: ÇİN



ABD Başkanı Trump’ın son "mola" kararından muaf tuttuğu Çin, bu sürecin kaybedenlerinin başında yer aldı.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG’den kıdemli ekonomist ve ticaret uzmanı Meagan Martin-Schoenberger ve diğer bazı ekonomistlere göre, Çin’e getirilen tarife artışı, esasında efektif tarife oranının da yükselmesini beraberinde getirdi.



AMAZON DA KAYBETTİ



Amazon’un hisse değeri çarşamba günü yüzde 12 dolayında artış göstermiş olsa da Çin ürünlerine getirilen gümrük vergisi tarifesinin artırılması Amazon için kötü haber olabilir çünkü platformda satılan ürünlerin çoğu doğrudan ya da üçüncü taraf satıcılar aracılığıyla Çin’den geliyor.



Daha önce basına yansıyan haberlerde de Morgan Stanley’e göre Amazon’un Trump’ın tarifeleri karşısında en kırılgan çevrimiçi ticaret şirketi olabileceğine işaret edilmiş, bunun sebebi olarak Çin’den gelen ürünleri satması gösterilmişti.