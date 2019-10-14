ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik duyurduğu yaptırımların yürürlüğe girdiğini bildirdi. Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptırım listesine alındı. Listede üç bakanın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da var.



Diğer taraftan, yaptırımlar ABD ile yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret görüşmelerinin durdurulmasını da kapsıyor. Türkiye’den çelik ithalinde uygulanan gümrük vergileri yüzde 50’ye, yani mayıs ayındaki indirimden önceki seviyeye çıkarıldı. Bu arada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Trump'ın Erdoğan'a Suriye'deki harekatı durdurma çağrısı yaptığını ifade etti.



Pence ayrıca, Donald Trump'ın kendisini ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'brien'ın Türkiye'ye giderek görüşmeler yapmasını istediğini söyledi.