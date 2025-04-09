Trump'tan yeni karar: Ek tarifeler 90 durduruldu, Çin'e gümrük vergisi yüzde 125'e yükseltildi

Trump, "Çin'in dünya pazarlarına gösterdiği saygısızlığa dayanarak, Çin'e uygulanan gümrük vergisini derhal yürürlüğe girmek üzere yüzde 125'e yükseltiyorum. Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme dönemlerinin artık sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmadığını anlayacaktır." dedi.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı her geçen gün açıklanan vergiler ile büyüyor. Trump son yaptığı açıklamayla Çin'e yeni tarifeleri açıkladı.

"MİSİLLEME YAPMAYAN ÜLKELER ÖDÜLLENDİRİLECEK"

ABD Hazine Bakanı Bessent, "ABD'ye vergi konusunda misilleme yapmayan ülkeler ödüllendirilecek." dedi. Bessent, meksika ve Kanada'nın yüzde 10'luk temel vergi kararına dahil olduğunu söyledi.

"DURUMU TIRMANDIRAN TEK ÜLKE ÇİN"

ABD Hazine Bakanı Bessent, deregülasyoun bankaların dava fazla borç senedi almasına izin vermesi gerektiğine işaret etti, ABD’nin “güçlü bir dolar politikasının olduğuna” vurgu yaptı.

ABD Hazine Bakanı Bessent, çok az belirsizlik olduğunu ancak şirketlerin kendisine ekonominin “çok sağlam” olduğunu söyleyeceğini savundu. “Ekonomik olarak oldukça iyi durumdayız” diyen Bessent, “diğer ülkeler misillemede bulunmazsa tarife seviyelerinin tavan olduğunu” kaydetti.

Ülkelerin müzakere için ABD’ye gelmek istediğini, sırada 70 müzakerenin bulunduğunu aktaran ABD’li bakan, “Tarifelerle ilgili müzakerelerde liderlik rolü üstleneceğim” dedi, Çin’in mevcut durumu “tırmandıran” tek ülke olduğunu ileri sürdü.

ÇİN'DEN MİSİLLEME GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin Maliye Bakanlığı, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak belirtilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.



TRUMP'TAN YENİ HAMLE



TRUMP: 2 MİLYAR DOLAR KAZANIYORUZ



Trump, Beyaz Saray’da kömür madencilerinin de katıldığı programda, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi." açıklamasında bulunmuştu.