TÜBADEF Yılın Ekonomi Yazarı Ödülü Abdullah Tolu'ya layık görüldü

Tüm Bağımsız Denetçi Dernekleri Federasyonu (TÜBADEF), 2026 Başarı Ödülleri kapsamında ekonomi , eğitim , meslek kuruluşları ve sivil toplum alanlarında ödüllerini dağıtıyor.

Yılın Ekonomi Yazarı Ödülü, ekonomi ve vergi alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Abdullah Tolu'ya gitti.

ÖDÜL TÖRENİ 11 KASIM'DA DÜZENLENECEK

Nedim Türkmen anısına düzenlenen TÜBADEF 2026 Başarı Ödülleri töreni, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de İstanbul'daki Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Programın saat 22.30'a kadar sürmesi planlanıyor.

Törende, ekonomi ve meslek dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelecek. Özcan Uslu şefliğinde müzik dinletisi de etkinlikte yer alacak.

TÜBADEF 2026 Başarı Ödülleri'nin diğer sahipleri ise şöyle:

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Mustafa Özyürek

Sivil ve Sosyal STK Ödülü: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Mesleki STK Ödülü: Bursa SMMM Odası

Eğitime Katkı Ödülü: Prof. Dr. Fatih Yılmaz

Jüri Özel Ödülü (İktisadi Dayanışma): Nusret Sümer