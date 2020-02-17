"TÜBİTAK programıyla 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) 69. Aylık Toplantısı'na katıldı.

Bakan Varank, deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Malatya ve Elazığ’da KOSGEB’in Acil Destek Kredisi Programını uygulamaya aldığını hatırlatarak, depremden zarar gören KOBİ’lere 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladıklarını kaydetti.

Dün itibarıyla her iki ilde yeni bir programı daha başlattıklarını belirten Varank, şöyle konuştu:

"Bölge ekonomisinde olası bir durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak istiyoruz. İşte bu kapsamda imalat sanayi işletmeleri, depremden zarar görmese de, KOSGEB’in İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler. Yani çalışan sayısına bağlı olmakla birlikte, işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB faiz desteği programından yararlanacak."



Bakan Varank, geçen hafta finansal sektörle ilgili Merkez Bankası ve BDDK tarafından birtakım standartlar ve sadeleştirmeler getirildiğine değinerek, "Alınan ücret, masraf ve komisyon sayısı ticari müşterilerde 2 bin 400’den 51’e, finansal tüketicilerde de 20’den 16’ya indirildi. Yine her iki grup için EFT ücretlerine üst sınırlamalar getirildi. Bu düzenlemelerin de reel sektöre hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Bakanlık olarak, Türkiye'yi çağın ötesine taşıyacak adımları atmak için gayretli olduklarını kaydeden Varank, şöyle devam etti:



"Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu odağa aldığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizle yol haritamızı belirledik. Stratejimizde, Yüksek Teknoloji ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Girişimcilik, Beşeri Sermaye ve Altyapı alanlarını temel politika alanları olarak belirledik. Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu yapmak istiyoruz."



Girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gücünün kalkınma hızını doğrudan belirlediğini vurgulayan Varank, Türkiye'nin girişimcilik alanında, özellikle de teknoloji tabanlı işlerde büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Varank, Teknopark İstanbul'un ikinci etabının bugün açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, burada yüksek teknoloji firmaların yerli ve milli projelere imza attığını dile getirdi.



"BAŞVURULAR 28 ŞUBAT'TA SONA ERECEK"



Mustafa Varank, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesine sahip firmaların çeşitli vergi indirimleri ve istisnalardan faydalandığını belirterek, Teknoparklarda yer alan firmaların vergisel avantajların yanı sıra, mentörlük, iş eşleştirmeleri ve ihracat destekleri gibi teşviklerden de yararlandığını bildirdi.



TÜBİTAK ve KOSGEB'in iş kurmak ya da kurduğu işi daha da geliştirmek isteyenlere çok zengin imkanlar sunduğunu kaydeden Varank, şöyle konuştu:



"TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla (BİGG), nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünleri geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. TÜBİTAK BİGG Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. Programa kabul edilenlere, 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Gençler, böylelikle teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor.



Bir diğer vizyoner politikamız da firmalara sunduğumuz sermaye desteği. Bunun için 750 milyon liralık kaynağı harekete geçirecek 2 yeni fon kurduk. Bu fonlar, teknolojiye, sanayiye ve yeniliğe yatırım yapacak. Bu fonlar, yatırımlarınıza ortak olup, sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtaracak. KOBİ’ler, yenilikçi işletmeler ve iş kurmak isteyenler mutlaka bu fırsatı da değerlendirmeli."

