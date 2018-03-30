Tüfenkci: Piramit satışın tanımı netleşecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara'da gazetecilerin Çiftlik Bank soruşturmasına ilişkin sorularını yanıtladı.



Konuya ilişkin şikayetler gelmeye başladığında bu yapıların incelenmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Yaptığımız incelemeler neticesinde burada ticarete konu bir mal olmadığı, sanal bir oyun üzerinden insanların dolandırılabilecekleri yönünde bilgilere ulaştık ve teftiş aşamasında konuyu kamuoyu ile paylaştık. Biz bu uyarıları yaparken Sayın Kılıçdaroğlu da eleştiride bulundu. Bakanlığımızın bir görevi de vatandaşları bilgilendirmektir. Bakanlığımızın banka hesaplarını durdurma yetkisi yok. Biz raporlarımızı cumhuriyet savcılığına teslim eder etmez Adalet Bakanlığı hemen harekete geçti ve hesapları bloke etti. Kırmızı bültenle arama konusundaki gerekli işlemleri Adalet Bakanlığı yürütüyor.



Bakanlığımızın tespit ettiği bu yapıya benzer 65 şirket var. 31 şirketin denetimini tamamladık, bunlardan 21'inin piramit satış olduğu noktasında kanaat getirildi. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. 34 şirketin denetim işlemleri sürüyor."



Tüfenkci, söz konusu yapının şirket kuruluşunda "Çiftlik Bank" isminin geçmediğine, farklı şirketlerin isimlerinin yer aldığına dikkati çekerek, reklamlarında "Çiftlik Bank" ismi kullanıldığı için reklamları durdurma kararı aldıklarını aktardı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamanında gerekli müdehalelerin yapılmadığı yönündeki eleştirilerine de cevap veren Tüfenkci, "Biz gerekeni yapıyoruz. Muhalefet yeni uyandığı için mağdurlar üzerinden siyaset geliştirmeye çalışıyor, çözüm olmaya çalışacaklarına kamu kurumlarını suçlayıcı yöne gidiyorlar. Türkiye'de bu bilinci oluşturmak lazım. Yasal mevzuattaki boşlukları giderme adına çalışmalarımızı bitirdik ve Başbakanlığa sevk ettik. Hızlı bir şekilde Meclis'in gündemine getirilecek. Hürriyeti bağlayıcı cezaların artırılması ve piramit satışın tanımının netleşmesi noktasında düzenlemeler yapıldı. Bakanlığımız adına gerekenler yapılmıştır ve süreç bitmiştir. Çiftlik Bank diye adlandırılan yapı için adalete suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.



YENİ ÇİFTLİK BANK'LAR AÇIKLANDI