TUI grup corona virüs nedeniyle operasyonlarını askıya aldı

Tur operatörü TUI, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle seyahat operasyonlarının “büyük çoğunluğunu” geçici olarak askıya aldı.



Şirketten yapılan açıklamada, “Hızla değişen bu ortamda dünya çapındaki konuklarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği ve refahı büyük önem taşıyor ve bu nedenle TUI Group, hükümetin önergeleri doğrultusunda paket seyahati, yolculuklar ve otel operasyonları da dahil olmak üzere tüm operasyonlarının büyük çoğunluğunu şu ana kadar askıya almaya karar verdi” ifadeleri kullanıldı.



"KÜRESEL ÇABALARA KATKI"

Şirket, “Bu geçici karar, Covid-19'un yayılmasının etkilerini azaltmak için küresel hükümet çabalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor” açıklamasını yaptı.



Almanya merkezli şirketin yönetim kurulu da “Covid-19'un benzeri görülmemiş bir şekilde yükselmesi nedeniyle, TUI kurulu durumu sürekli değerlendiriyor ve müşterilerimizi, çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı desteklemek için çeşitli eylemler düşünüyor” diye ekledi.



"BEKLENTİ RAPORU GEÇERSİZ İLAN EDİLDİ"

TUI, yaklaşık 1,4 milyar euro nakit ve taşınmaz değerine sahip olduklarını aktardı. Şirket ayrıca 2020’ye ilişkin beklenti raporunu da geçersiz ilan etti.



Şirket, normal faaliyetler yeniden başlatılana kadar işletmeyi desteklemek için devlet yardımı garantilerine başvuracağını da sözlerine ekledi. Kazanç etkisini azaltmak için önemli maliyet önlemleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.



19 MİLYAR CİRO



TUI Group, dünya çapında 100'den fazla bölgede faaliyet gösteren lider bir entegre turizm grubudur.



2019 mali yılında TUI Group yaklaşık 19 milyar euro ciro ve 893 milyon euro kar kaydetti.

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