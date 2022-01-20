TÜİK Başkanı Dinçer'den enflasyon tartışmasına yanıt

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer enflasyonun düşük gösterildiği iddialarına yanıt verdi. Dinçer, "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi.

Haberler - NTV Haber 20.01.2022 - 15:10

TÜİK Başkanı Dinçer'den enflasyon tartışmasına yanıt

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, hesaplamanın yanlış yapıldığını ileri sürmekle; doğru yapılıp açıklanan oranın çarpıtıldığını söylemenin bambaşka şeyler olduğunu vurguladı.

Dünya gazetesine konuşan Dinçer, iddiaların temelinde herkesin enflasyonunun farklı olmasının yattığını söyledi ve kuruma güvenilmesini istedi.

Dinçer, "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek. Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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