TÜİK, büyüme rakamlarını bugün açıklıyor
01.12.2025 04:38
AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının üçüncü çeyreği büyüme verilerini bugün açıklıyor.
Türkiye yılın son ayına ekonomi gündemiyle başlıyor.
TÜİK 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün açıklayacak. Temmuz-Eylül dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da TÜİK'in internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.
TÜİK ayrıca 3 Aralık Çarşamba günü kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da ertesi gün, 4 Aralık'ta kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3.97 büyüdüğünü öngördü. Söz konusu ekonomistlerin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri yüzde 3.2 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.49 oldu.
TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2.8, 2025'in ikinci çeyreğinde ise yüzde 4.8 büyümüştü.