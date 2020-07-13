TÜİK: Mayıs ayı yıllık sanayi üretimi endeksi yüzde 19.9 azaldı

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Sanayi üretim endeksi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artarken, yıllık bazda yüzde 19,9 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 19,9 azaldı, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 30,6 düşüş gösterdi.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,3 düştü.



SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 17,4 arttı.



Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti.



AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta, 2019'un aynı ayına göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyordu.



REVİZYON AÇIKLAMASI



TÜİK'in açıklamasında, endeksin hesaplanmasında veri kaynağının ağırlıklı aylık sanayi üretim anketi olduğu, katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen verilerin de kullanıldığı belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları KDV beyannamelerinin verilme süreleri, belirli sektörler için 27 Temmuz Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmış olup, ilgililer tarafından 2020 Mayıs ayı KDV beyannamelerinin tamamı verilmemiştir. Bu nedenle, 2020 Mayıs ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi uluslararası norm ve metodolojiler doğrultusunda aylık sanayi üretim anketinin yanı sıra KDV beyannameleri, e-fatura, e-arşiv fatura, e-bilet, e-serbest meslek makbuzu, kartlı ödeme ve dış ticaret verileri gibi alternatif veri kaynakları kullanılarak hesaplanmıştır. KDV beyannamesi verilerinin temin edilmesinin akabinde gerekli olması halinde yayımlanan endeksler revize edilecektir." Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...