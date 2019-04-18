Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Vekili Mehmet Aktaş'ın Merkez Bankası banka meclisi üyeliğine seçilmesi sonrasında TÜİK'de yeni başkan belli oldu.



TÜİK başkanlığına Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yinal Yağan vekaleten atandı.

YİNAL YAĞAN KİMDİR?



Yinal Yağan Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ululslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. İlk olarak 1991 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracat Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak görev aldı. Daha sonra Dış Ticaret Uzmanı olarak görev yapan Yinal Yağan 2000 yılında Tunus Büyükelçiliği'ne Ticaret Müşaviri olarak atandı. Daha sonra Başbakanlıkta göre alan Yağan Başbakanlık Dış Ticret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne Daire Başkanı olarak atandı.



Bundan sonraki süreçlerde bazı pozisyonlar için vekaleten yürüten Yinal Yağan yeniden Tunus Büyükelçiliği'ne Ticaret Müşaviri olarak atandı. 2016 yılına kadar yürüttüğü bu görevin ardından Ekonomi Bakanlığı'nda Dış Ticaret Uzmanı olarak görev alan Yinal Yağan 2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.



Yağan, Ekim 2018'te TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.