Tüketici güven endeksi ekimde aylık yüzde 3,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.



TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 3,6 azaldı. Eylülde 79,7 olan endeks, bu ay 76,8 oldu.



Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylülde 62,6 iken ekimde yüzde 3 azalarak 60,7'ye düştü.



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi geçen ay 79 iken, ekimde yüzde 4,4 azalarak 75,6'ya geriledi.



Eylülde 79,3 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ekimde yüzde 6,4 azalışla 74,2 oldu.



Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylülde 97,7 iken bu ay yüzde 1,1 gerileyerek 96,6 değerini aldı.



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