Tüketici güven endeksi Temmuz'da azaldı

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 2,7 azaldı.

Haziran ayında 62,6 olan endeks değeri temmuzda 60,9'a geriledi.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 80,6 OLDU



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi söz konusu ayda yüzde 0,9 artarak 80,6 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM



Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 3,9 azaldı ve 82,2'ye düştü.



İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ



İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 1,7 azalarak 61 olarak gerçekleşti.



TASARRUF ETME İHTİMALİ



Tasarruf etme ihtimali endeksi de yüzde 14 düşüşle 19,9 oldu.



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