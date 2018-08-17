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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.



TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 6,5 düşüş kaydetti. Buna göre temmuzda 73,1 olan endeks değeri ağustosta 68,3 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 7 azalarak yüzde 85,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.



İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi de ağustosta yüzde 8,3 azalarak, 96,3'ten 88,3'e düştü. Söz konusu düşüşte, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi bulunan tüketicilerin bir önceki aya göre artması etkili oldu.



İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,6 düşüş kaydederek, 74,1'e indi. Bu gerileme, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin yükselmesinden kaynaklandı.



Tasarruf etme ihtimali endeksi temmuzda 27,1 iken, ağustosta yüzde 6,6 azalarak 25,3 oldu.



Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.