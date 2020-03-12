Tüketici haklarında yeni dönem

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri de içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

- Güvensiz ürünlerde "ürün sorumluluğu" tazminatı getiriliyor. Alınan ürün bir kişiye veya mala zarar verirse, sorumluluk üretici ya da ithalatçıda olacak.

- Tüketici, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca tazminat talep edilebilecek.



- İhraç ürünler de ürün güvenliği kapsamında incelenecek.



- Uygun olmayan ürünü piyasada bulunduranlara ceza verilecek.



- Ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmek kolaylaşacak. Bu kapsamda internetten satışlar da sıkı denetlenecek.



- Ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırı hareket edenlere para cezası



- Uygunsuz ürünleri üreten, satan veya ihraç edenler, 2 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza ödeyecek.



- Ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyen satış yerlerine, 3 bin liradan 15 bin liraya kadar ceza verilebilecek.



- Güvensiz ve riskli ürün satanlara 500 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.