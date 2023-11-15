Tüm dünyada serbest çalışanların sayısı 1,5 milyarı aştı

Son dönemdeki küresel ekonomik durgunluk ve yaşam maliyetlerinin artması, hem çalışanların hem de işverenlerin güvenini sarsmaya devam ediyor. Dünyanın birçok bölgesinde “büyük istifa” dalgası yaşanırken, işverenlerin birçoğu da işten çıkarma furyasına katılıyor.

İş dünyasındaki güç dengesinin bu denli değişmesinin ardından, çalışanlar finansal istikrarları için çözümü serbest ve uzaktan çalışmada bulurken, işverenler de ofiste mesaili çalışanlar için süreklilik gerektiren birçok harcamadan arınıyor.

Freelance çalışanlar ve işverenler için esnek ödeme, İK (insan kaynakları) ve bordro çözümleri sunan küresel platform Native Teams ise dijitalleşen ve küreselleşen dünyada çalışma hayatının sınırlarını ortadan kaldırıyor. Yenilikçi finans ve İK araçları ile serbest çalışanlarla şirketlerin uluslararası ortamda karşılaştıkları tüm sorunlara çözüm sunuyor.



Freelance çalışanların sayısı 1 milyarı aştı



Dünya Bankası’nın yılın başında açıkladığı verilere göre, dünya çapında 1,57 milyar kişi serbest çalışıyor ve bu sayı toplam işgücünün neredeyse yarısına (%46) eşit.