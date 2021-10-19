Tuncay Özilhan'dan 'Merkez Bankası bağımsızlığı' vurgusu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi bugün toplandı. Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özilhan, dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyokültürel gerilimlerin, iklim değişikliğinin etkilerinin, bereketsiz ve dengesiz ekonomik büyümenin mahşerin dört atlısını oluşturduğunu belirtti.

Düzenleyici kurumların bağımsız olması gerektiğinin altını çizen Özilhan, "Gelir dağılımı bozukluklarını da gidermek istiyoruz. Faiz ve enflasyonun yanı sıra emisyonları da azaltmak istiyoruz. Hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesine de ihtiyaç duyuyoruz" dedi.