Tüpraş (TUPRS) ne zaman temettü verecek? Tüpraş temettü dağıtım ve ödeme tarihi

Tüpraş (TUPRS) temettü dağıtım ve ödeme tarihleri, yatırımları arasında TUPRS hissesi bulunduran vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2. kez yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak olan Tüpraş'ın dağıtım ve ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Tüpraş (TUPRS) ne zaman temettü verecek?

Tüpraş (TUPRS) ne zaman temettü verecek? Tüpraş temettü dağıtım ve ödeme tarihi

Tüpraş, 28 Eylül seans sonuna kadar portföyünde TUPRS hissesi bulunduran tüm yatırımcılarına pay başı net 6,77 TL temettü ödeyecek.

Temettü ödemesi kullanıcı hesaplarına “alım gücü” olarak, dağıtımın gerçekleştiği gün (29 Eylül 2023) geçecek.

Yatırımcılar dilerse nakit bakiyeyi beklemeden hisse alabilecek. Nakit bakiye ise T+2 iş gününde hesaplara yansıtılacak.

KAR PAYI NE KADAR?

Bu yıl 2. kez yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak olan Tüpraş, şirket pay başına brüt 7,53 TL, net 6,77 TL peşin kâr payı ödeyecek.

TÜPRAŞ TEMETTÜ DAĞITIM TARİHİ

Temettü Hak Ediş için Son Tarih: 28 Eylül 2023

Temettü Dağıtım Tarihi: 29 Eylül 2023

Temettü Ödeme Tarihi: 3 Ekim 2023

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...