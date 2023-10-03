Tüpraş (TUPRS) temettü yattı mı, ne zaman verecek? (2023 Tüpraş temettü dağıtım ve ödeme tarihi)

Tüpraş (TUPRS) temettü ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, yatırımları arasında TUPRS hissesi bulunduran vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Tüpraş temettü dağıtım ve ödeme tarihleri belli olmuştu. 2. kez yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak olan Tüpraş'ın temettü ödemeleri bugün yapılacak. Peki, Tüpraş (TUPRS) ne zaman temettü verecek, hesaplara yattı mı?

Tüpraş (TUPRS) temettü yattı mı, ne zaman verecek? (2023 Tüpraş temettü dağıtım ve ödeme tarihi)

Tüpraş, 28 Eylül tarihinde seans sonuna kadar portföyünde TUPRS hissesi bulunduran tüm yatırımcılarına pay başı net 6,77 TL temettü ödeyecek. Temettü ödemesi kullanıcı hesaplarına “alım gücü” olarak, dağıtımın gerçekleştiği gün (29 Eylül 2023) geçecek. Temettü ödemeleri ise 3 Ekim'de (bugün) itibarıyla başlayacak.

Yatırımcılar dilerse nakit bakiyeyi beklemeden hisse alabilecek. Nakit bakiye ise T+2 iş gününde hesaplara yansıtılacak.

KAR PAYI NE KADAR?

Bu yıl 2. kez yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak olan Tüpraş, şirket pay başına brüt 7,53 TL, net 6,77 TL peşin kâr payı ödeyecek.

TÜPRAŞ TEMETTÜ DAĞITIM TARİHİ

Temettü Hak Ediş için Son Tarih: 28 Eylül 2023

Temettü Dağıtım Tarihi: 29 Eylül 2023

Temettü Ödeme Tarihi: 3 Ekim 2023

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