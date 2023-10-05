Tüpraş'tan yatırımcılara uyarı

Sosyal medyada şirketlerin unvan ve logosu kullanılarak; sahte hesaplarla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinde artış yaşanırken Tüpraş bir açılama yayımladı.

Sahte hesaplarla yapılan sponsorlu reklamlara dikkat çeken Tüpraş, bu paylaşımlarla ilgisinin olmadığını belirtirken, kullanıcıları dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı.

Tüpraş'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tüpraş unvan ve logosu kullanılarak yetkisiz kişiler tarafından yapılan asılsız iletişim çalışmalarının şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.



Sponsorlu reklamlarla ve sahte hesaplar kullanılarak, parola, kullanıcı adı, banka ve kredi kartı gibi kişisel bilgiler, üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilerek, dolandırıcılık faaliyetinde kullanılmakta ve kişiler zarara uğratılabilmektedir.



Konunun takipçisi olduğumuzu bildirir, sahte hesap ve ileşimlere itibar etmeyip resmi duyurular için www.tupras.com.tr adresimizi ziyaret etmenizi rica ederiz."

