Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Çin ve Avrupa'yı etkileyen Covid-19 salgını dolayısıyla türbin tedarikçilerinin imalat tarafında yaşadığı gecikmelerin türbin teslim sürelerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.



Tüm dünyayı etkisine altına alan salgının ülke ekonomilerini ve pek çok sektörü etkilediğine dikkati çeken Yıldırım, özellikle rüzgar sektöründe küresel tedarik zincirinin pek çok ülkeye yayılmış olması nedeniyle bu zincirin halkalarından birindeki aksamanın tüm sektördeki tedarik akışına yansıyacağını aktardı.



Yıldırım, Avrupalı türbin sağlayıcıların çoğunluğunun Avrupa ve Çin'deki imalatçılarla çalıştığına işaret ederek, bu bölgelerde salgın sebebiyle yaşanan gecikmelerin projelerin yavaşlamasına hatta durmasına yol açtığını bildirdi.



"SALGIN ÖNGÖRÜLERİ ZORA SOKTU"



YEKDEM süresinin bu yıl sonu itibarıyla bitmesi nedeniyle birçok santralin yıl sonundan önce devreye girmesinin beklendiğini, ancak yaşanan duraklamanın projelerin bitimini sekteye uğratabileceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Finansmanı YEKDEM'e girecek şekilde tamamlanmış ve buna göre proje çalışmalarına başlanmış santrallerin corona virüsten kaynaklanan gecikmelerden dolayı YEKDEM mekanizmasına girememe durumunda projelerin finansal yapıları altüst olacaktır. Ülkemiz yenilenebilir enerji ve rüzgar yatırımlarının bundan etkilenmemesi adına yaşanan bu olayın 'Lisans Yönetmeliği'nde yer alan 'mücbir sebep' olarak kabul edilmesinin sektörümüz ve ülke ekonomisi açısından olumlu bir adım olacağına inanıyoruz.

YEKDEM mekanizmasına göre en son Aralık 2020'de devreye girmesi gereken santraller için mücbir sebep kaynaklı mevcut gecikmeler göz önünde bulundurularak bu tarihin ötelenmesi gerektiğini düşünüyoruz."



Yıldırım, bu kapsamda yıl sonunda yaklaşık 1,5 gigavatlık rüzgar enerjisi santralinin devreye gireceğinin öngörüldüğünü, ancak corona virüs salgınının bu öngörüleri zora soktuğunu ifade etti.



Normal şartlarda 2016'da olduğu gibi 1500 megavata yakın bir kurulumun tamamlanmasının planlandığının altını çizen Yıldırım, "Pandemi olarak ilan edilen bir durum mücbir sebeptir. Hükümetimizin, ekonomimizin güvende olması açısından önemli kararlar içeren bir yol haritası hazırladığını izlemekteyiz.

Rüzgar sektöründe de alınacak mücbir sebep kararının yatırımcıların, finans sağlayıcıların ve imalatçıların ciddi boyutta artan 'YEKDEM'e girememe' risklerini azaltacağına ve ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerinin tutturulmasına olumlu etki yapacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

